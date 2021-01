Fabio Fazio, incubo finito: dopo tanti anni rivede la “luce” (Di martedì 26 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Per Fabio Fazio finisce un vero e proprio “incubo” che durava da tantissimo tempo: il conduttore vede la “luce” in fondo al tunnel. Fabio Fazio finalmente può tornare a sorridere dopo tanto tempo: di mezzo è finito, questa volta per qualcosa di davvero molto positivo e di cui potrà sicuramente andare fiero insieme a tutta Leggi su youmovies (Di martedì 26 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Perfinisce un vero e proprio “” che durava dassimo tempo: il conduttore vede la “” in fondo al tunnel.finalmente può tornare a sorrideretanto tempo: di mezzo è, questa volta per qualcosa di davvero molto positivo e di cui potrà sicuramente andare fiero insieme a tutta

LegaSalvini : ++ Rai, Capitanio (Lega): 'Friedman come Littizzetto, il direttore di Rai Uno Coletta subito in Vigilanza' ++ Roma… - fabio_fazio_fax : ASPETTANDO IL GIORNO DELLA MEMORIA 'Se Dio esiste, dovrà chiedermi scusa' (Scritta apparsa su un muro di Auschwitz)… - fabio_fazio_fax : Esattamente - verdino2008 : RT @bubinoblog: FABIO FAZIO: CHE TEMPO CHE FA IN ONDA TUTTI I GIORNI? 'CI STO PENSANDO DA UN PO'...' - Fabrizi10443351 : RT @bubinoblog: FABIO FAZIO: CHE TEMPO CHE FA IN ONDA TUTTI I GIORNI? 'CI STO PENSANDO DA UN PO'...' -