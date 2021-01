Ciclismo | Cassani | “Nibali uomo di riferimento Tokyo? Sono positivo”

RaiSport : ??? Davide #Cassani: '#Tokyo2020? Ci credo e lo spero' Il #ct della #nazionale di #ciclismo: '#Nibali ha ancora fame… - sportface2016 : #Ciclismo, #Cassani: '#Olimpiadi? Sono positivo, torneremo alla normalità' -

Il ct della nazionale di ciclismo Davide Cassani è ottimista riguardo allo svolgimento delle prossime Olimpiadi a Tokyo, già slittate di un anno a causa della pandemia, e al ritorno graduale alla norm ...“E’ un’ottima notizia, perche’ la bandiera e l’inno sono fondamentali per un atleta e anche per un tecnico come me. Mi viene in mente l’emozione provata cinque anni fa per la medaglia d’oro vinta da V ...