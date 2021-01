"A cosa servono le mie dimissioni". Conte rompe il silenzio: appello disperato prima delle consultazioni (Di martedì 26 gennaio 2021) “Le mie dimissioni sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale”. Giuseppe Conte ha deciso di rompere il silenzio e di rilasciare le prime dichiarazioni ufficiali dopo la salita al Quirinale e le dimissioni comunicate al presidente Sergio Mattarella, che nel pomeriggio di domani - mercoledì 27 gennaio - aprirà le consultazioni. Il premier in mattinata pare che fosse stato impegnato nella registrazione di un video di commiato da dare in pasto ai social, e invece si è limitato a un post su Facebook, arrivato soltanto in serata. “Serve un'alleanza - ha scritto il premier - nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) “Le miesono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale”. Giuseppeha deciso dire ile di rilasciare le prime dichiarazioni ufficiali dopo la salita al Quirinale e lecomunicate al presidente Sergio Mattarella, che nel pomeriggio di domani - mercoledì 27 gennaio - aprirà le. Il premier in mattinata pare che fosse stato impegnato nella registrazione di un video di commiato da dare in pasto ai social, e invece si è limitato a un post su Facebook, arrivato soltanto in serata. “Serve un'alleanza - ha scritto il premier - nelle forme in cui si potrà diversamente realizzare, di chiara lealtà europeista, in grado di attuare le decisioni che premono, per ...

Serve un'alleanza, nelle forme in cui si potrà diversamente ... le risposte date non sono apparsi all'altezza delle aspettative dei cittadini. L'unica cosa che davvero rileva, al di là di chi sarà ...

