Traffico Roma del 25-01-2021 ore 08:30 Luceverde Roma Buongiorno Ben ritrovati all'ascolto sul viadotto della Magliana code per lavori all'altezza di via del Cappellaccio a partire da via del pattinaggio verso Fiumicino e da viale Isacco Newton verso l'Eur code sul percorso Urbano dell'a24 dal Grande Raccordo Anulare alla tangenziale poi rallentamenti in tangenziale da Monti Tiburtini a Campi Sportivi verso lo stadio È su viale Castrense verso San Giovanni e poi sono segnalate per Traffico sulla Salaria in lungo la Flaminia altre cose su via Aurelia è lungo via di Boccea segnalazioni di Traffico qua e sulla via Appia all'altezza delle Ippodromo delle Capannelle sulla Casilina da Montecompatri a Roma qui anche per incidente tra via graniti e via letoianni rallentamenti poi sul grande raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina in carreggiata interna e tra ...

