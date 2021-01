Proteste anti-lockdown in Olanda: scontri in strada e centinaia di arresti. Il premier: “Criminali” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Forti scontri in Olanda tra forze dell’ordine e manifestanti che protestavano contro le restrizioni anti-covid. centinaia di persone sono finite in manette. Lo riporta il Guardian. Nella capitale olandese le forze dell’ordine hanno utilizzato un cannone ad acqua per disperdere i manifestanti, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Fortiintra forze dell’ordine e manifestche protestavano contro le restrizioni-covid.di persone sono finite in manette. Lo riporta il Guardian. Nella capitale olandese le forze dell’ordine hanno utilizzato un cannone ad acqua per disperdere i manifest, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

