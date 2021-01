Prodigal Son 2 dal 25 gennaio su Fox Crime: trama e cast (Di lunedì 25 gennaio 2021) Prodigal Son 2 sta per sbarcare su Fox Crime. Per maggiori info su anticipazioni trama e cast, continua la lettura qui di seguito. La trama Il protagonista rimane lo psicologo criminale Malcolm Bright, il quale considera l’omicidio come un’impresa di famiglia. L’uomo ha subito un duro colpo nella sua vita, ma ha la spiccata dote di sapere in anticipo e capire la mente dei criminali. Questo perché suo padre fu da lui stesso additato alla polizia come il serial killer Il Chirurgo. Sentendosi in colpa per quanto facesse il padre, Malcolm aiuta le auotirtà newyorkesi a scovare gli assassini In questa seconda stagione lo vedremo coinvolto nel caos più totale a seguito di tutto ciò che combina la sorella Ainsley nel finale della prima stagione. Ha infatti assassinato il magnate ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021)Son 2 sta per sbarcare su Fox. Per maggiori info su anticipazioni, continua la lettura qui di seguito. LaIl protagonista rimane lo psicologo criminale Malcolm Bright, il quale considera l’omicidio come un’impresa di famiglia. L’uomo ha subito un duro colpo nella sua vita, ma ha la spiccata dote di sapere in anticipo e capire la mente dei criminali. Questo perché suo padre fu da lui stesso additato alla polizia come il serial killer Il Chirurgo. Sentendosi in colpa per quanto facesse il padre, Malcolm aiuta le auotirtà newyorkesi a scovare gli assassini In questa seconda stagione lo vedremo coinvolto nel caos più totale a seguito di tutto ciò che combina la sorella Ainsley nel finale della prima stagione. Ha infatti assassinato il magnate ...

