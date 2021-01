«Meno squadre per una super Premier League» (Di lunedì 25 gennaio 2021) Guardiola squadre Premier League – Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha suggerito una riduzione del numero di squadre in Premier League, dopo che all’inizio della scorsa settimana sono emersi nuovi piani per la realizzazione di una superlega europea nel futuro. Progetto che, come svelato dal Times, sarebbe trainato da club quali Manchester United, Liverpool L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) Guardiola– Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha suggerito una riduzione del numero diin, dopo che all’inizio della scorsa settimana sono emersi nuovi piani per la realizzazione di unalega europea nel futuro. Progetto che, come svelato dal Times, sarebbe trainato da club quali Manchester United, Liverpool L'articolo

sportli26181512 : #Governance #Notizie «Meno squadre per una super Premier League»: Guardiola squadre Premier League – Il tecnico del… - FabioVaio : RT @Danielegiuglio: Il nostro Salamandra, buttato fuori per molto meno rispetto ad Arthur!!! Il sistema ha chiesto Aiuto, gli Arbitri stann… - SciabolataFFP : @Vyck72 Perché l'Atalanta gioca meglio oggi, non è stato praticamente mai così oggi e ci sono buone possibilità che… - m82cc : RT @franvanni: L’Inter lascia giocare anche le squadre meno forti (Sassuolo, Spezia, Crotone), le porta a scoprirsi, le punisce in riparten… - DaniloTabbone1 : Era dal 2010/11 che alla fine del girone d'andata non avevamo le prime 7 squadre racchiuse in meno di 10 punti. Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno squadre Guardiola vota una Premier League ‘ristretta’: “Campionato di qualità con meno squadre” ItaSportPress Serie A, le prime cinque in 7 punti, Lazio e Verona a ruota, Cagliari…

I verdetti della 19° giornata, al giro di boa. Atalanta e Juve a 36 punti, uno in meno della Roma. Le milanesi frenano in vetta ...

Cagliari e Parma sono in pieno tunnel della crisi

Cagliari e Parma hanno terminato il girone di andata in zona retrocessione, una posizione che nessuno all'inizio si sarebbe aspettato.

I verdetti della 19° giornata, al giro di boa. Atalanta e Juve a 36 punti, uno in meno della Roma. Le milanesi frenano in vetta ...Cagliari e Parma hanno terminato il girone di andata in zona retrocessione, una posizione che nessuno all'inizio si sarebbe aspettato.