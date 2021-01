Legnano | aree dismesse | dal Comune priorità a Manifattura e Tosi

(Di lunedì 25 gennaio 2021)(Milano), 25 gennaio 2021 - Ex, finalizzazione del recupero della ex Bernocchi e il lavoro sulleex: accantonate , invece, almeno per il momento le questioni collegate al ...

Legnano (Milano), 25 gennaio 2021 - Ex Manifattura, finalizzazione del recupero della ex Bernocchi e il lavoro sulle aree ex Tosi: accantonate, invece, almeno per il momento le questioni collegate al ...Il Comune di Legnano non rinuncia alla possibilità di ottenere il finanziamento massimo possibile previsto dal bando “Qualità dell’abitare”, pari a 15 milioni di euro. Lo sottolinea oggi, lunedì 25 ge ...