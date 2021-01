La serie DeepBlue 3 0 di JA Solar ottiene con successo la prima certificazione KS del Modulo 182 in Corea del Sud

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 gennaio 2021) PECHINO, 25 gennaio 2021 /PRNewswire/JA, produttore leader di prodotti fotovoltaici ad alte prestazioni, ha annunciato che la versione monofacciale dei suoi moduli della3.0 ha ottenuto laKS per moduli basati su wafer da 182 mm x 182 mm, noti come "moduli 182", e che pertanto il prodotto ha ottenuto l'approvazione per il mercato FV sudno. Si prevede che la versione bifacciale di3.0 sarà certificata nel corso di questo mese, offrendo ai clienti locali un'altra opzione ad alta efficienza. Lanciata nel maggio 2020,3.0 integra i vantaggi di molteplici tecnologie ad alta efficienza e bassa degradazione, tra cui la tecnologia di nuova generazione a celle ad alta efficienza PERCIUM+, e ...