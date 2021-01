«La Carica dei 101» compie 60 anni, 10 curiosità sul classico Disney (Di lunedì 25 gennaio 2021) Crudelia De Mon festeggia 60 anni in pelliccia maculata ne La carica dei 101. Il 17esimo classico d’animazione Disney che uscì negli Stati Uniti il 25 gennaio 1961. Diretto da Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske e Clyde Geronimi, il film è basato sull’omonimo romanzo di Dodie Smith. Prodotto dopo il disastro finanziario de La bella addormentata nel bosco – con i suoi 4 milioni di dollari di budget – La carica dei 101 ne incassò 153, diventando in patria il film di maggiore incasso dell’anno. La storia la conoscete, già. Il musicista Rudy Radcliff e sua moglie Anita vivono felici nel loro appartamento londinese insieme all’adorabile coppia di dalmata, Pongo e Peggy, in dolce attesa. Un giorno, però, i meravigliosi cuccioli maculati verranno sottratti dalla perfida fashionista Crudelia De Mon che vuole farne una pelliccia. Leggi su vanityfair (Di lunedì 25 gennaio 2021) Crudelia De Mon festeggia 60 anni in pelliccia maculata ne La carica dei 101. Il 17esimo classico d’animazione Disney che uscì negli Stati Uniti il 25 gennaio 1961. Diretto da Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske e Clyde Geronimi, il film è basato sull’omonimo romanzo di Dodie Smith. Prodotto dopo il disastro finanziario de La bella addormentata nel bosco – con i suoi 4 milioni di dollari di budget – La carica dei 101 ne incassò 153, diventando in patria il film di maggiore incasso dell’anno. La storia la conoscete, già. Il musicista Rudy Radcliff e sua moglie Anita vivono felici nel loro appartamento londinese insieme all’adorabile coppia di dalmata, Pongo e Peggy, in dolce attesa. Un giorno, però, i meravigliosi cuccioli maculati verranno sottratti dalla perfida fashionista Crudelia De Mon che vuole farne una pelliccia.

