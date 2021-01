Dati di vendita britannici | risultati videogiochi fino a 24 01 21

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Questa settimana, i giocatoripremiano Hitman III: ecco gli ultimidiper idal territorio d’oltremanica Con un distacco del 17% sul proprio predecessore, Hitman III ha conquistato la vetta negli ultimidiper i. Il titolo, marchio di fabbrica di IO Interactive per IP e sviluppo, è uscito in formato fisico – a cui l’intero articolo si riferisce – grazie a Square-Enix, che dopo aver abbandonato il franchise con il secondo capitolo in favore di Warner Bros. torna a farne da publisher sugli scaffali. La versione PS5 è stata la più venduta, fornendo il 49% dei. Il resto è spartito tra le varie Xbox (27%) e PS4 (25%). La mancanza del formato digitale implica che ...

Carlo_Brianza : @ZZiliani Ovvio che i dati di vendita del quotidiano calino vistosamente... - DrGregHouse73 : @Stella01961507 @Signorasinasce @ReginaNera6 Mah... nel caso del giovane morto subito dopo partita di tennis penser… - unadituidder : @OcaHokuto Ma dai dati di vendita io avevo visto che solo Biontech ne ha riservati al terzo mondo e allocava circa… - hookii_it : Contributi privati, dati di vendita e commercialisti rider - - WomanInBlack24 : RT @MalefikoDentro: @WomanInBlack24 @MonEleonora @to4sterbath BUON POMERIGGIO, TELEGRAM È LA PEGGIORE TRA LE PIATTAFORME 'SOCIAL' PER QUANT… -

Ultime Notizie dalla rete : Dati vendita

Difesa e Sicurezza

Boom di vendite per il Brunello di Montalcino questo autunno tra Stati Uniti e Canada, grazie a una campagna di promozione social.Un kit di penne Xiaomi Mijia di alta qualità per scrivere e disegnare, comode sia a scuola che in ufficio, in cinque diversi colori ...