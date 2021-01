Vittorio Feltri e il dolore per la sua prima moglie Maria Luisa, morta durante il parto (Di domenica 24 gennaio 2021) Vittorio Feltri, moglie morta giovanissima di parto mentre dava alla luce le due gemelle: un dolore atroce mai superato dal direttore di Libero. Aveva soltanto 24 anni la prima moglie di Vittorio Feltri, Maria Luisa, quando è scomparsa dopo il parto delle gemelle a causa di complicanze. Ospite di Gramellini lo stesso direttore di Libero aveva mostrato tutte le sue sofferenze raccontando quel tragico incidente: “Ho capito subito che erano gemelli e sono svenuto. Ho avuto un mancamento. Poi è arrivato un medico che mi ha fatto un’iniezione, che mi ha messo pure euforia”. Poi ha aggiunto: “Purtroppo, dopo il parto, mia moglie è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021)giovanissima dimentre dava alla luce le due gemelle: unatroce mai superato dal direttore di Libero. Aveva soltanto 24 anni ladi, quando è scomparsa dopo ildelle gemelle a causa di complicanze. Ospite di Gramellini lo stesso direttore di Libero aveva mostrato tutte le sue sofferenze raccontando quel tragico incidente: “Ho capito subito che erano gemelli e sono svenuto. Ho avuto un mancamento. Poi è arrivato un medico che mi ha fatto un’iniezione, che mi ha messo pure euforia”. Poi ha aggiunto: “Purtroppo, dopo il, miaè ...

