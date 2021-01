Serie A, Cagliari: Tommaso Giulini sorprende tutti: “Di Francesco? Rinnovato il contratto!” (Di domenica 24 gennaio 2021) Nonostante la sesta sconfitta in sei partite del Cagliari Calcio allenato da mister Eusebio Di Francesco, Tommaso Giulini spiazza tutti. Il presidente dei sardi, ai microfoni di Sky Sport, ha ufficializzato il rinnovo contrattuale dell’ex tecnico di Sassuolo, Roma e Sampdoria. Ecco le dichiarazioni all’emittente televisiva: “I numeri della squadra mi fanno arrabbiare, avevamo trovato un assetto fino a quando c’è stato Rog, poi ci siamo persi. Sbagliamo passaggi facili e siamo poco sereni, tanti giocatori non sono abituati a lottare per la salvezza. Dobbiamo venir fuori da questa situazione con lucidità. Abbiamo Rinnovato il contratto a mister Di Francesco in settimana per dare fiducia a tutti, l’allenatore ha la squadra in mano ma dobbiamo dare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) Nonostante la sesta sconfitta in sei partite delCalcio allenato da mister Eusebio Dispiazza. Il presidente dei sardi, ai microfoni di Sky Sport, ha ufficializzato il rinnovo contrattuale dell’ex tecnico di Sassuolo, Roma e Sampdoria. Ecco le dichiarazioni all’emittente televisiva: “I numeri della squadra mi fanno arrabbiare, avevamo trovato un assetto fino a quando c’è stato Rog, poi ci siamo persi. Sbagliamo passaggi facili e siamo poco sereni, tanti giocatori non sono abituati a lottare per la salvezza. Dobbiamo venir fuori da questa situazione con lucidità. Abbiamoil contratto a mister Diin settimana per dare fiducia a, l’allenatore ha la squadra in mano ma dobbiamo dare ...

