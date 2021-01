Scambio elettorale polico – mafioso Arresti anche nel salernitano (Di domenica 24 gennaio 2021) di Pina Ferro “Faust”, questo il nome dell’ operazione scattata all’alb a di ieri a Rosarno, Polistena e Anoia e nelle province di Messina, Vibo Valentia, Salerno, Matera, Brindisi, Taranto, Alessandria e Pavia, dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. Il blitz, arrivato al culmine di una lunga attività investigativa avviata nel 2016, coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia, ha portato all’esecuzione di 49 ordinanze di custodia cautelare. Tutti sono accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, Scambio elettorale politico-mafioso, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, usura e procurata inosservanza di pena. Tra le persone finite in manette anche il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. L’operazione ha colpito la cosca Pisano della ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 24 gennaio 2021) di Pina Ferro “Faust”, questo il nome dell’ operazione scattata all’alb a di ieri a Rosarno, Polistena e Anoia e nelle province di Messina, Vibo Valentia, Salerno, Matera, Brindisi, Taranto, Alessandria e Pavia, dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria. Il blitz, arrivato al culmine di una lunga attività investigativa avviata nel 2016, coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia, ha portato all’esecuzione di 49 ordinanze di custodia cautelare. Tutti sono accusati a vario titolo di associazione di tipopolitico-, traffico di stupefacenti, detenzione illegale di armi, tentato omicidio, usura e procurata inosservanza di pena. Tra le persone finite in manetteil sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà. L’operazione ha colpito la cosca Pisano della ...

