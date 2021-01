Palermo, trovato il cadavere bruciato di una ragazza di 17 anni: era in un burrone (Di domenica 24 gennaio 2021) Palermo, trovato il cadavere bruciato di una ragazza di 17 anni in un burrone. Confessa subito il fidanzato: «Sono stato io ad ucciderla». Ora sul luogo del delitto, Monte San Calogero a Caccamo, ci sono vigili del fuoco e i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche provinciali. Ecco la ricostruzione della vicenda. >> Santo Domingo, morta una donna Italiana: è stata trovata in un frigorifero Palermo, trovato il cadavere bruciato di una ragazza Il corpo senza vita di una ragazza appena 17enne è stato trovato in un burrone a Palermo, nello specifico a Monte San Calogero a Caccamo. Il ... Leggi su urbanpost (Di domenica 24 gennaio 2021)ildi unadi 17in un. Confessa subito il fidanzato: «Sono stato io ad ucciderla». Ora sul luogo del delitto, Monte San Calogero a Caccamo, ci sono vigili del fuoco e i carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche provinciali. Ecco la ricostruzione della vicenda. >> Santo Domingo, morta una donna Italiana: è stata trovata in un frigoriferoildi unaIl corpo senza vita di unaappena 17enne è statoin un, nello specifico a Monte San Calogero a Caccamo. Il ...

Marisa25997645 : RT @rep_palermo: Palermo, il corpo di una 17enne trovato in un burrone a Caccamo. Il fidanzato confessa l'omicidio [di Salvo Palazzolo] [ag… - NewSicilia : +++ #Tragedia a #Caccamo - emergono nuovi DETTAGLI su quanto accaduto +++ #Newsicilia - MeridioNews : Caccamo, cadavere di una 17enne trovato in un burrone Interrogato il fidanzato 19enne che ha indicato il luogo - rep_palermo : Palermo, il corpo di una 17enne trovato in un burrone a Caccamo. Il fidanzato confessa l'omicidio [di Salvo Palazzo… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Trovato il corpo senza vita di una giovane in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo, in provincia di Palermo… -