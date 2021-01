Pagelle Cremonese-Spal 1-1 | voti | tabellino | ammonizioni e gol Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 24 gennaio 2021) Le, il, lee i gol di(1-1), incontro valido per la diciannovesima giornata della. I ferraresi hanno sfiorato una vittoria importante, utile per assicurarsi il secondo posto in classifica generale. Mai domi i padroni di casa, colpiti da una rete quasi letale di Alberto Paloschi, arrivata al 63?, dopo un forcing offensivo degli ospiti. Laha espresso un buon calcio per buona parte dell’incontro, imponendosi come favorita nel primo tempo, ma cedendo all’impeto dell’attaccante ex Chievo, caratterizzato da un’ormai proverbiale fame di gol. Laha sofferto, perso il suo miglior interprete offensivo per infortunio (Sergio Floccari), lottato su ogni ...