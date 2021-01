“Falsi farmaci per curare il coronavirus”: maxi sequestro dei Nas nella Chinatown di Milano (Di domenica 24 gennaio 2021) Placebo per curare il coronavirus o, come sembra, pillole che possono causare danni agli assuntori? Lo stabilirà con le analisi la Procura di Milano alla quale li hanno consegnati i carabinieri del Nas del capoluogo lombardo, che ieri hanno effettuato un maxi sequestro. I militari hanno trovato le 64.320 capsule (2.480 confezioni) e i 55 flaconi, per un valore di oltre 150 mila euro, nel pieno della Chinatown di Milano. Erano stati importati dalla Cina, privi delle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dall’Agenzia Italiano del Farmaco (che li ha già bocciati) e erano destinati dalla comunità cinese per la cura di varie sintomatologie influenzali e dei sintomi da coronavirus. Si trovavano all’interno dell’Associazione Culturale Cinese e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Placebo perilo, come sembra, pillole che possono causare danni agli assuntori? Lo stabilirà con le analisi la Procura dialla quale li hanno consegnati i carabinieri del Nas del capoluogo lombardo, che ieri hanno effettuato un. I militari hanno trovato le 64.320 capsule (2.480 confezioni) e i 55 flaconi, per un valore di oltre 150 mila euro, nel pieno delladi. Erano stati importati dalla Cina, privi delle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dall’Agenzia Italiano del Farmaco (che li ha già bocciati) e erano destinati dalla comunità cinese per la cura di varie sintomatologie influenzali e dei sintomi da. Si trovavano all’interno dell’Associazione Culturale Cinese e ...

