Classifica Coppa del Mondo biathlon 2021 | Johannes Boe allunga in testa | +64 su Laegreid Hofer 10°

Johannes Boe ha vinto la mass start di Anterselva e ha allungato in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di biathlon. Il norvegese si è imposto sulle nevi di italiano con una prova solida al poligono (un solo errore) e ha allungato nei confronti del connazionale Sturla Holm Laegreid, oggi soltanto 14mo appena davanti al nostro Lukas Hofer. I punti che separano i due scandinavi sono ora saliti a 64, mente gli altri due norvegesi Tarjei Boe e Johannes Dale sono più attardati. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2021 di biathlon

La Coppa del Mondo femminile torna ora in Italia: martedì a Plan de Corones è in programma un gigante. Federica Brignone esce dal tunnel con il suo piglio da tigre e centra il terzo posto nel supergig ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross femminile 2021: Michela Moioli terza a -10 da Samkova e Gulini

Eva Samkova è la nuova leader della Coppa del Mondo 2021 di snowboardcross. La ceca, grazie alla vittoria nella seconda gara di Chiesa in Valmalenco, è balzata al comando con 160 punti all'attivo. A p ...

La Coppa del Mondo femminile torna ora in Italia: martedì a Plan de Corones è in programma un gigante. Federica Brignone esce dal tunnel con il suo piglio da tigre e centra il terzo posto nel supergig ...

Eva Samkova è la nuova leader della Coppa del Mondo 2021 di snowboardcross. La ceca, grazie alla vittoria nella seconda gara di Chiesa in Valmalenco, è balzata al comando con 160 punti all'attivo.