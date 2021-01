Calciomercato | pazza idea Roma-Inter | si lavora allo scambio Dzeko-Eriksen

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 24 gennaio 2021)sono scese in campo per la 19esima giornata del campionato di Serie A, adesso l’attenzione è rivolta all’ultima settimana di. I girossi hanno confermato il momento di difficoltà, la squadra di Fonseca ha vinto all’ultimo respiro con l’incredibile risultato di 4-3 e l’allenatore ha salvato la panchina. I nerazzurri, invece, non sono andati oltre il pareggio contro l’Udinese ma hanno comunque rosicchiato un punto in classifica considerando il pesante ko del Milan contro l’Atalanta. La corsa scudetto è sempre più bella e saranno fondamentali le mosse di mercato, l’intenzione è rinforzare le rose per la seconda parte di stagione. Udinese-, alta tensione nel tunnel dello spogliatoio tra Conte e Maresca: i dettagli Lo...