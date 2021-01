Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2021: nello skiathlon femminile dominio della norvegese Therese Johaug (Di sabato 23 gennaio 2021) La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo è ripresa stamane dopo la pausa seguita al Tour de Ski: si gareggia a Lahti, in Finlandia. Si è appena conclusa la prova dello skiathlon femminile (7.5 km tc+7.5 km tl), ed il ritorno alle gare nel circuito maggiore della Norvegia è coinciso con il dominio di Therese Johaug, tornata a dettare legge. Tripletta norvegese: Therese Johaug vince in 37’45?1, andando a precedere le connazionali Helene Marie Fossesholm, seconda a 28?1, ed Heidi Weng, terza a 29?6. Va ricordato che non vi erano azzurre in gara, data anche la concomitanza con i Campionati Italiani Assoluti di Clusone che oggi prevedono la sprint ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) Ladel2020-di sci diè ripresa stamane dopo la pausa seguita al Tour de Ski: si gareggia a, in Finlandia. Si è appena conclusa la prova dello(7.5 km tc+7.5 km tl), ed il ritorno alle gare nel circuito maggioreNorvegia è coinciso con ildi, tornata a dettare legge. Triplettavince in 37’45?1, andando a precedere le connazionali Helene Marie Fossesholm, seconda a 28?1, ed Heidi Weng, terza a 29?6. Va ricordato che non vi erano azzurre in gara, data anche la concomitanza con i Campionati Italiani Assoluti di Clusone che oggi prevedono la sprint ...

