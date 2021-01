La Sardegna in zona arancione per due settimane, è ufficiale: Speranza firma l'ordinanza, ecco i veri motivi (Di sabato 23 gennaio 2021) La Sardegna entra in zona arancione per quindici giorni, la pubblicazione è sulla Gazzetta ... ecco, di seguito, il link al documento completo: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie generale/... Leggi su sardanews (Di sabato 23 gennaio 2021) Laentra inper quindici giorni, la pubblicazione è sulla Gazzetta ..., di seguito, il link al documento completo: https://www.gazzetta.it/atto/serie generale/...

MediasetTgcom24 : Covid, Lombardia e Sardegna verso zona arancione da domenica #lombardia - sole24ore : Lombardia e Sardegna verso la zona arancione. Toscana e Basilicata più vicine alla fascia bianca… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza firma ordinanze: Lombardia e Sardegna in zona arancione #covid - fracchio_ : RT @infoitinterno: La Lega contro la zona arancione in Sardegna: 'Il governo ascolti la Regione' - Italia_Notizie : Coronavirus, le nuove ordinanze di Speranza: Sardegna in arancione. Come è divisa l’Italia e cosa si può fare in zo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna zona Lombardia e Sardegna zona arancione, 4 regioni e Trento restano in fascia gialla. La nuova mappa da domani Il Messaggero Covid: Musumeci, prossima settimana decisiva per zona rossa

(ANSA) - PALERMO, 23 GEN - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato i nove prefetti dell'Isola, ringraziandoli per quello che fanno, e li ha esortati a intensificare i cont ...

Ristoranti, locali e bar chiusi da domani in Sardegna, rabbia dei ristoratori: “Assurdo togliere la dignità ai lavoratori”

LA RABBIA DEI RISTORATORI A CAGLIARI-“È assurda questa situazione, in questo modo viene tolta la dignità dei lavoratori, siamo sempre trattati come gli untori” ...

(ANSA) - PALERMO, 23 GEN - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato i nove prefetti dell'Isola, ringraziandoli per quello che fanno, e li ha esortati a intensificare i cont ...LA RABBIA DEI RISTORATORI A CAGLIARI-“È assurda questa situazione, in questo modo viene tolta la dignità dei lavoratori, siamo sempre trattati come gli untori” ...