Il Kazakistan parla all’Occidente

(Di sabato 23 gennaio 2021) Dal 20 marzo 2019, giorno in cui sono divenute effettive le dimissioni dello storico presidente e padre della nazione Nursultan Nazarbaev, ilè entrato in una fase di transizione che potrebbe avere come esito la sua consacrazione definitiva a stato-guida dell’Asia centrale post-sovietica e colonna portante di ogni progetto di integrazione eurasiatica. L’importanza delInsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Kazakistan parla

Inside Over

Da ieri Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Ungheria e Kazakistan è appena sca ...Da oggi Trieste è la sede del Preolimpico di pallanuoto femminile: nelle semifinali di sabato 23 gennaio saranno messi in palio due posti per Tokyo. Con il match tra Grecia e Kazakistan si è appena co ...