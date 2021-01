Covid, a Torre Annunziata strade e parchi chiusi (Di sabato 23 gennaio 2021) I casi di contagio da Covid-19 sono in aumento: il sindaco di Torre Annunziata, Vincenzo Ascione, dopo le scuole chiude anche alcune strade e luoghi potenzialmente a rischio assembramento fino al 31 gennaio.E’ il senso dell’ordinanza con la quale il primo cittadino ha inteso adottare ulteriori misure di gestione e contenimento dell’epidemia. In particolare l’ordinanza firmata da Ascione stabilisce “da sabato 23 a domenica 31 gennaio, dalle ore 11 alle ore 22, la chiusura al pubblico di via Alfani, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I; di viale Marconi e viale Colombo, nel tratto di strada compreso tra largo Manzo e lo spazio antistante l’ex stabilimento balneare Santa Lucia”. E’ fatta salva la possibilita’ di attraversamento di queste strade per l’accesso ad esercizi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 23 gennaio 2021) I casi di contagio da-19 sono in aumento: il sindaco di, Vincenzo Ascione, dopo le scuole chiude anche alcunee luoghi potenzialmente a rischio assembramento fino al 31 gennaio.E’ il senso dell’ordinanza con la quale il primo cittadino ha inteso adottare ulteriori misure di gestione e contenimento dell’epidemia. In particolare l’ordinanza firmata da Ascione stabilisce “da sabato 23 a domenica 31 gennaio, dalle ore 11 alle ore 22, la chiusura al pubblico di via Alfani, dall’intersezione con Rampa Nunziante fino a quella con corso Umberto I; di viale Marconi e viale Colombo, nel tratto di strada compreso tra largo Manzo e lo spazio antistante l’ex stabilimento balneare Santa Lucia”. E’ fatta salva la possibilita’ di attraversamento di questeper l’accesso ad esercizi ...

