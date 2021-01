Coronavirus | Confcommercio | ' settimana in zona rossa danno da 200 mln per Milano'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 23 gennaio 2021), 23 gen. (Adnkronos) - Ladi'superflua' è costata aalmeno 200 milioni di euro di mancato fatturato, considerando tutti gli esercizi commerciali, dai bar ai negozi. A calcolarlo è Marco Barbieri, segretario generale di. "Il nostro ufficio studi - spiega in un'intervista all'Adnkronos - aveva calcolato che lafino alla fine di gennaio avrebbe comportato uneconomico di circa 485 milioni atra abbigliamento e pubblici esercizi. Tenendo conto di bar e ristoranti per unasiamo almeno a 200 milioni". Il ritorno inarancione è una "buona notizia", ma, dice Barbieri, "non possiamo ...