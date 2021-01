Arcuri: «Pfizer non rispetta i patti: andiamo in tribunale». Non solo ritardi, secondo il commissario mancano le dosi promesse (Di sabato 23 gennaio 2021) «La riduzione del 20% della fornitura dei vaccini Pfizer non è una stima. È una triste certezza». Domenico Arcuri è tornato a parlare dei ritardi di Pfizer sulla distribuzione delle dosi all’Italia. In un’intervista a La Stampa, il commissario per l’emergenza Coronavirus ha parlato di inadempienze da parte della casa farmaceutica, sottolineando che quel che serve al Paese «non sono le rassicurazioni di Pfizer, ma i vaccini». Arcuri appare sempre più convinto di intraprendere la strada dello scontro giudiziario con la multinazionale americana: «Ci sono molti modi di dimostrare gli inadempimenti – ha dichiarato – e noi pensiamo che Pfizer al momento lo sia. Per questo stiamo lavorando con l’Avvocatura di Stato». Stando al ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) «La riduzione del 20% della fornitura dei vaccininon è una stima. È una triste certezza». Domenicoè tornato a parlare deidisulla distribuzione delleall’Italia. In un’intervista a La Stampa, ilper l’emergenza Coronavirus ha parlato di inadempienze da parte della casa farmaceutica, sottolineando che quel che serve al Paese «non sono le rassicurazioni di, ma i vaccini».appare sempre più convinto di intraprendere la strada dello scontro giudiziario con la multinazionale americana: «Ci sono molti modi di dimostrare gli inadempimenti – ha dichiarato – e noi pensiamo cheal momento lo sia. Per questo stiamo lavorando con l’Avvocatura di Stato». Stando al ...

