Weah: “Milan, Ibrahimovic il tuo condottiero per lo Scudetto” (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Interessante intervista rilasciata dall'ex attaccante del Milan George Weah alla Gazzetta dello Sport Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 22 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Interessante intervista rilasciata dall'ex attaccante delGeorgealla Gazzetta dello Sport Pianeta

Gazzetta_it : Corsa scudetto, #Pirlo, #Gattuso e molto altro. #Weah alla Gazzetta, l'anteprima - PianetaMilan : #Weah a @Gazzetta_IT: '#Milan, #Ibrahimovic il tuo condottiero per lo #Scudetto' - evivanco7 : RT @Gazzetta_it: Corsa scudetto, #Pirlo, #Gattuso e molto altro. #Weah alla Gazzetta, l'anteprima - evivanco7 : RT @Roccio92: #Weah a @Gazzetta_it La sorprende vedere il #Milan in testa alla classifica? 'E perché dovrebbe? Stiamo parlando del Milan,… - Cap6Baresi : RT @Roccio92: #Weah a @Gazzetta_it La sorprende vedere il #Milan in testa alla classifica? 'E perché dovrebbe? Stiamo parlando del Milan,… -

Ultime Notizie dalla rete : Weah Milan Weah: "Ibra leader e condottiero. Il mio Milan è da scudetto" La Gazzetta dello Sport Weah rivela: «Guardavo Platini. Tifo Juve, è la favorita per lo Scudetto»

George Weah dice la sua sul campionato in corso e sulla Juventus: ecco le parole dell'ex Pallone d'Oro anche su Cristiano Ronaldo ...

Weah: «Milan primo? Non sono sorpreso. Vincere è nel Dna rossonero»

Weah ha parlato alla Gazzetta dello sport, l'ex attaccante rossonero ha espresso il proprio pensiero sul Milan attuale e sullo scudetto ...

George Weah dice la sua sul campionato in corso e sulla Juventus: ecco le parole dell'ex Pallone d'Oro anche su Cristiano Ronaldo ...Weah ha parlato alla Gazzetta dello sport, l'ex attaccante rossonero ha espresso il proprio pensiero sul Milan attuale e sullo scudetto ...