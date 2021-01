Venezia-Cittadella in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Venezia-Cittadella sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la diciannovesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa non vincono da ben sei partite e hanno bisogno di ritrovare i tre punti per evitare di essere risucchiati nella zona calda della classifica; gli ospiti, invece, vogliono infilare la terza vittoria consecutiva per dare l’assalto al primo posto occupato dall’Empoli. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di sabato 23 gennaio; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 22 gennaio 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la diciannovesima giornata di. I padroni di casa non vincono da ben sei partite e hanno bisogno di ritrovare i tre punti per evitare di essere risucchiati nella zona calda della classifica; gli ospiti, invece, vogliono infilare la terza vittoria consecutiva per dare l’assalto al primo posto occupato dall’Empoli. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:00 di sabato 23 gennaio; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

