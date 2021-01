Veneto, da Regione virtuosa al primato dei decessi: dal primo dicembre ad oggi 4.653 morti Covid, più della Lombardia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un tragico sorpasso. Da dicembre ad oggi i morti da Covid in Veneto hanno superato quelli della Lombardia, che ha il doppio della sua popolazione: 4.653 contro 4.605. Il confronto tra la Regione simbolo in negativo della pandemia e la Regione considerata virtuosa, quella che fino all’inizio di autunno aveva limitato i danni, racconta di come il Veneto proprio nel mezzo della seconda ondata sia improvvisamente piombato in un incubo senza fine. A novembre, mentre la Lombardia sperimentava la zona rossa, il Veneto rimaneva infatti ancora virtuoso e “giallo“. Poi, proprio a inizio dicembre, la curva dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un tragico sorpasso. Daaddainhanno superato quelli, che ha il doppiosua popolazione: 4.653 contro 4.605. Il confronto tra lasimbolo in negativopandemia e laconsiderata, quella che fino all’inizio di autunno aveva limitato i danni, racconta di come ilproprio nel mezzoseconda ondata sia improvvisamente piombato in un incubo senza fine. A novembre, mentre lasperimentava la zona rossa, ilrimaneva infatti ancora virtuoso e “giallo“. Poi, proprio a inizio, la curva dei ...

