Prada Cup, novità sul campo di regata: allargato il rettangolo C, specchio d’acqua ampio e boe meno rigide. Cosa cambia (Di venerdì 22 gennaio 2021) novità importanti per la Prada Cup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Durante la conferenza stampa che precede la doppia sfida tra Luna Rossa e Ineos Uk nel weekend, è infatti stato confermato che i campi di regata A, B, D nella baia di Auckland sono stati sostanzialmente mandati in pensione e non verarnno più utilizzati. Ian Murray, race director della manifestazione, ha infatti stabilito che per le prossime regate sarà utilizzata l’area denominata C. Attenzione: non sarà il tanto discusso specchio d’acqua su cui si è gareggiato venerdì scorso nella prima giornata del round robin. L’area si è infatti allargata a dismisura: non sarà più un semplice rettangolo, grazie alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021)importanti per laCup, la competizione che designa lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. Durante la conferenza stampa che precede la doppia sfida tra Luna Rossa e Ineos Uk nel weekend, è infatti stato confermato che i campi diA, B, D nella baia di Auckland sono stati sostanzialmente mandati in pensione e non verarnno più utilizzati. Ian Murray, race director della manifestazione, ha infatti stabilito che per le prossime regate sarà utilizzata l’area denominata C. Attenzione: non sarà il tanto discussosu cui si è gareggiato venerdì scorso nella prima giornata del round robin. L’area si è infatti allargata a dismisura: non sarà più un semplice, grazie alla ...

Gazzetta_it : #CoppaAmerica #PradaCup #LunaRossa, ci siamo: stanotte contro Ineos UK. È l'ora della verità - Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - mattiamaestri46 : RT @SmilexTech: Analisi tecnica – Prada Cup: nuovi foil per Luna Rossa? Meno corda e più camber per incrementare le prestazioni con vento t… - zazoomblog : Prada Cup previsioni meteo del weekend: vento fortissimo! Raffiche al limite Luna Rossa volerà coi nuovi foil? -… - rudy_matrix : ???? Auckland - New Zeland ???? — Prada american’s cup — In Nuova Zelanda, come dimostrano le immagini “sky”, vige l’o… -