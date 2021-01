Polveriera Roma: scontro Fonseca - giocatori e allenamento rinviato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Confronto duro Fonseca - giocatori - staff Nelle ricostruzioni pubblicate oggi da Gazzetta, Repubblica e Corriere dello Sport sembra confermato lo scontro duro tra i leader dello spogliatoio tra cui ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Confronto duro- staff Nelle ricostruzioni pubblicate oggi da Gazzetta, Repubblica e Corriere dello Sport sembra confermato loduro tra i leader dello spogliatoio tra cui ...

MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??Polveriera #Roma, scontro ed ammutinamento a #Trigoria Alta tensione in casa giallorossa: la situazione ?? #LeBombeDiVl… - AsoiafE : @WilliamQuint9 @FBiasin Può pure essere ma stranamente l'Inter sembra meno polveriera del solito ,al massimo sciope… - ValerioCandido : @M_P_8 Non lo so cosa sia successo ma secondo me il problema vero è che pensano che gombar nn sia l'unico responsab… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ??Polveriera #Roma, scontro ed ammutinamento a #Trigoria Alta tensione in casa giallorossa: la situazione ?? #LeBombeDiVl… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ??Polveriera #Roma, scontro ed ammutinamento a #Trigoria Alta tensione in casa giallorossa: la situazione ?? #LeBombeDiVl… -

Ultime Notizie dalla rete : Polveriera Roma Polveriera Roma: scontro Fonseca-giocatori e allenamento rinviato Virgilio Sport Polveriera Roma: scontro Fonseca-giocatori e allenamento rinviato

La situazione Roma, dopo la vicenda sei cambi e l'esclusione dalla Coppa Italia, si complica: duro confronto nello spogliatoio tra tecnico e giallorossi e staff tecnico ...

Roma, Coppa Italia, sei sostituzioni invece di cinque: altro errore da dilettanti allo sbaraglio

Un pasticcio dietro l'altro nella solita polveriera di gennaio. Dopo il caso Diawara - che costò un punto alla Roma contro il Verona per l'errato inserimento in lista under ...

La situazione Roma, dopo la vicenda sei cambi e l'esclusione dalla Coppa Italia, si complica: duro confronto nello spogliatoio tra tecnico e giallorossi e staff tecnico ...Un pasticcio dietro l'altro nella solita polveriera di gennaio. Dopo il caso Diawara - che costò un punto alla Roma contro il Verona per l'errato inserimento in lista under ...