Palermo: bimba morta soffocata dopo sfida su Tik tok, trapiantati fegato, rene e pancreas (Di venerdì 22 gennaio 2021) Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - Grazie a una parte del fegato, a un rene e al pancreas della piccola Antonella, la bambina di dieci anni morta ieri soffocata dopo una sfida su Tik Tok, altri bambini potranno continuare a vivere. E' terminato il trapianto degli organi sulla piccola. Non è stato possibile trapiantare il cuoricino della piccola vittima perché è risultato danneggiato. Mentre i genitori non hanno consentito l'espoianto delle cornee. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021), 22 gen. (Adnkronos) - Grazie a una parte del, a une aldella piccola Antonella, la bambina di dieci anniieriunasu Tik Tok, altri bambini potranno continuare a vivere. E' terminato il trapianto degli organi sulla piccola. Non è stato possibile trapiantare il cuoricino della piccola vittima perché è risultato danneggiato. Mentre i genitori non hanno consentito l'espoianto delle cornee.

