Nomine Asl, prorogate le indagini dell’inchiesta che coinvolge il governatore del Lazio Zingaretti e l’assessore D’Amato (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un avviso di proroga delle indagini è stato notificato dal gip del Tribunale di Roma al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, e ad altri 7 indagati, con l’ipotesi di reato di abuso d’ufficio, nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Capitale riguardante le Nomine di alcuni dirigenti delle Asl. Il procedimento era nato da un esposto presentato nei mesi scorsi da Fratelli d’Italia in cui si chiedeva di indagare su una nomina in una Asl di un candidato che non avrebbe avuto i requisiti. Tra gli indagati compare anche i nomi del segretario generale della giunta della Regione Lazio, Andrea Tardiola, dell’ex responsabile della direzione della Salute della Regione, Renato Botti, e del direttore generale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 gennaio 2021) Un avviso di proroga delleè stato notificato dal gip del Tribunale di Roma al presidente della Regione, Nicola, eregionale alla Sanità, Alessio, e ad altri 7 indagati, con l’ipotesi di reato di abuso d’ufficio, nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Capitale riguardante ledi alcuni dirigenti delle Asl. Il procedimento era nato da un esposto presentato nei mesi scorsi da Fratelli d’Italia in cui si chiedeva di indagare su una nomina in una Asl di un candidato che non avrebbe avuto i requisiti. Tra gli indagati compare anche i nomi del segretario generale della giunta della Regione, Andrea Tardiola, dell’ex responsabile della direzione della Salute della Regione, Renato Botti, e del direttore generale ...

Giorgiolaporta : #Zingaretti indagato per le nomine asl. Vedremo se i tg apriranno con lo stesso clamore dell’indagine su Fontana e… - matteosalvinimi : Prorogate indagini su Zingaretti per le nomine Asl in Lazio. I cittadini meritano chiarezza e rapidità, anche per l… - ilriformista : Indagine della Procura di Roma sulle nomine Asl da parte di #Zingaretti - _AlbertoD : RT @Giorgiolaporta: #Zingaretti indagato per le nomine asl. Vedremo se i tg apriranno con lo stesso clamore dell’indagine su Fontana e se i… - tusciaweb : Nomine Asl, indagati Zingaretti e D’Amato Roma - Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assesso… -