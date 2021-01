Morire a 10 anni per una challenge su Tiktok: di chi è la responsabilità? (Di venerdì 22 gennaio 2021) I social network, specie alcuni, sono pieni di bambini. Ma chi li protegge? Da anni giriamo intorno allo stesso punto e alla stessa domanda. Se quella bimba palermitana di dieci anni si è chiusa in bagno per una “blackout challenge” da pubblicare su Tiktok (chissà se solo lì) e ha finito per strangolarsi con la cintura di un accappatoio fino a precipitare in morte cerebrale c’è stato tutto un percorso, fino a quel momento, costellato di responsabilità, lacune e malintesi. Dietro a quella prova estrema di resistenza che fa dell’autolesionismo o dell’incoscienza la pietra di confronto a distanza ci sono almeno tre sistemi – educativo, tecnologico e giuridico – che non hanno funzionato. Anzi, hanno fallito. Foto PixabayIl primo è quello dei genitori. Difficile fare oggi quel “mestiere”, ancora più ... Leggi su wired (Di venerdì 22 gennaio 2021) I social network, specie alcuni, sono pieni di bambini. Ma chi li protegge? Dagiriamo intorno allo stesso punto e alla stessa domanda. Se quella bimba palermitana di diecisi è chiusa in bagno per una “blackout” da pubblicare su(chissà se solo lì) e ha finito per strangolarsi con la cintura di un accappatoio fino a precipitare in morte cerebrale c’è stato tutto un percorso, fino a quel momento, costellato di, lacune e malintesi. Dietro a quella prova estrema di resistenza che fa dell’autolesionismo o dell’incoscienza la pietra di confronto a distanza ci sono almeno tre sistemi – educativo, tecnologico e giuridico – che non hanno funzionato. Anzi, hanno fallito. Foto PixabayIl primo è quello dei genitori. Difficile fare oggi quel “mestiere”, ancora più ...

matteosalvinimi : Notizie che spezzano il cuore. 10 anni, NON SI PUÒ MORIRE COSÌ. Una preghiera per la piccola Antonella ?? - LiciaRonzulli : Si può morire a 10 anni per colpa dei #social? #palermo - BentivogliMarco : Ci ha lasciati #EmanueleMacaluso, una grande perdita per i riformisti. Negli ultimi anni non ha mai smesso di solle… - SimoneCosimi : Morire a 10 anni per una challenge su #Tiktok: di chi è la responsabilità? - Poccio_1 : RT @Kimstellata: Non è giusto lavorare più di trent'anni: è già un terzo in più rispetto al passato ( 19 anni-6 mesi e 1 giorno)! NON SI PU… -