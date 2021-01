Il M5s si spacca: chi non vuole Udc e Berlusconi nel governo finisce in minoranza (Di venerdì 22 gennaio 2021) Questo governo s’ha da salvare. A costo di un piccolo rimpasto, di un allargamento, di accordi, inciucini e inciucioni. Qualsiasi cosa va fatta pur di blindare la legislatura e portarla, con estrema fatica, al suo termine naturale, evitando il rischio di un tracollo anticipato. Un punto sul quale era stato chiarissimo, prima ancora del passaggio di Giuseppe Conte alle Camere, il fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo, passato dal “vaffa a tutti” al “vaffa a nessuno”: “Facciamo un governissimo con tutti dentro”, nessuno escluso. Perché il fine di questo esecutivo non è altro che la sopravvivenza, pazienza se nel frattempo un popolo intero attende misure incisive per contastare la crisi economica. La linea, insomma, è stata dettata sin da subito. E rafforzata subito dopo il voto del Senato, dove Conte è sì riuscito a salvare l’osso del collo, ma senza ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 22 gennaio 2021) Questos’ha da salvare. A costo di un piccolo rimpasto, di un allargamento, di accordi, inciucini e inciucioni. Qualsiasi cosa va fatta pur di blindare la legislatura e portarla, con estrema fatica, al suo termine naturale, evitando il rischio di un tracollo anticipato. Un punto sul quale era stato chiarissimo, prima ancora del passaggio di Giuseppe Conte alle Camere, il fondatore del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo, passato dal “vaffa a tutti” al “vaffa a nessuno”: “Facciamo un governissimo con tutti dentro”, nessuno escluso. Perché il fine di questo esecutivo non è altro che la sopravvivenza, pazienza se nel frattempo un popolo intero attende misure incisive per contastare la crisi economica. La linea, insomma, è stata dettata sin da subito. E rafforzata subito dopo il voto del Senato, dove Conte è sì riuscito a salvare l’osso del collo, ma senza ...

