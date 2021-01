I vaccini per gli over 80 slittano di una settimana: 'Colpa dei ritardi nelle forniture Pfizer' (Di venerdì 22 gennaio 2021) A causa dei ritardi nelle forniture Pfizer i vaccini per gli over 80 anni slittano al 1° febbraio per quanto riguarda le prenotazioni online (sul sito SaluteLazio.it) e le somministrazioni ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) A causa deiper gli80 annial 1° febbraio per quanto riguarda le prenotazioni online (sul sito SaluteLazio.it) e le somministrazioni ...

GiuseppeConteIT : La strategia europea delle vaccinazioni deve procedere in maniera rapida ed efficace. Le consegne dei vaccini devon… - emergency_ong : Nessuno è al sicuro finché non sono tutti al sicuro. Le multinazionali del farmaco condividano tecnologia e proprie… - PiazzapulitaLA7 : 'Si decide di diventare medico o infermiere se si hanno due caratteristiche fondamentali: credere nella scienza ed… - nuccia20 : RT @ManuelaBellipan: Nelle indagini di Gratteri, arrestato per voto di scambio anche #Errigo, l'uomo di Arcuri che faceva parte del team pe… - laperlaneranera : ???????????????????????????? Calendario vaccinale del Ministero della Salute. Bambini da zero a 6 anni. 14 vaccini con richiamo.… -