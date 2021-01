misera_bile : RT @HuertDeAuteuil: Nessuno: Io: chissà dov’è seduto in questo momento Bernie - cyfr__ : RT @HuertDeAuteuil: Nessuno: Io: chissà dov’è seduto in questo momento Bernie - leggoit : Dov'è Bernie Sanders? Il senatore all'inauguration day scatena l'ironia dei social: i meme più divertenti - deprexione : RT @suniverseeee: dov’è bernie??? - suniverseeee : dov’è bernie??? -

Ultime Notizie dalla rete : Dov Bernie

Come abituarsi al freddo? John W. Castellani, ricercatore dell’Istituto di ricerca militare in Medicina ambientale di Natick, in Massachusetts, ha detto al New York Times che una delle cose che consig ...Bernie Sanders conquista i social. Il senatore del Vermont, candidato alle primarie dei democratici del 2020 insieme a Joe Biden, è ovunque in questi giorni. Appare seduto sul Trono ...