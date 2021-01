Amministrative Torino, Versaci: “Damilano fa buon viso a cattivo gioco” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Trovare una figura che rappresenta tutti è una cosa impossibile, puramente utopica”. Così il consigliere M5s Fabio Versaci esordisce in un post pubblicato su Facebook in cui dice la sua sulle prossime elezioni per il Comune di Torino e la corsa la candidato sindaco. “Ogni volta che si avvicinano le elezioni, e la politica comincia a fare ragionamenti sui numeri, qualcuno tira fuori la solita frase retorica sulla necessità di trovare un Candidato/a Sindaco/a che rappresenti la città. Cosa bellissima ma che in sostanza non significa nulla. Basti pensare che nel 2016 Appendino, al primo turno, prese 118.000 voti e 202.000 al secondo. Peccato che la città Torino ha 860.000 mila abitanti con circa 700.000 persone aventi diritto al voto” afferma Versaci elencando dati. Il consigliere M5s si lancia in un pronostico: ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 22 gennaio 2021) “Trovare una figura che rappresenta tutti è una cosa impossibile, puramente utopica”. Così il consigliere M5s Fabioesordisce in un post pubblicato su Facebook in cui dice la sua sulle prossime elezioni per il Comune die la corsa la candidato sindaco. “Ogni volta che si avvicinano le elezioni, e la politica comincia a fare ragionamenti sui numeri, qualcuno tira fuori la solita frase retorica sulla necessità di trovare un Candidato/a Sindaco/a che rappresenti la città. Cosa bellissima ma che in sostanza non significa nulla. Basti pensare che nel 2016 Appendino, al primo turno, prese 118.000 voti e 202.000 al secondo. Peccato che la cittàha 860.000 mila abitanti con circa 700.000 persone aventi diritto al voto” affermaelencando dati. Il consigliere M5s si lancia in un pronostico: ...

