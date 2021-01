Amedeo Goria, incidente d’auto a Roma: in macchina con lui la figlia Guenda. Ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 22 gennaio 2021) . Come riporta il sito 361 Magazine, oggi il giornalista sportivo ha avuto un incidente d’auto nel quartiere Prati a Roma. Con lui, l’ex gieffina Guenda Goria. Secondo le ricostruzioni, Amedeo Goria, facendo marcia indietro, ha colpito un motorino. Fortunatamente nessuna delle due parti si è fatta male. Una volta scesa dall’auto, Guenda avrebbe fatto una ramanzina al padre. Come riporta il sito, papà e figlia non avrebbero indossato la mascherina. Probabilmente dimenticata in auto per il momento concitato. Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 22 gennaio 2021) . Come riporta il sito 361 Magazine, oggi il giornalista sportivo ha avuto unnel quartiere Prati a. Con lui, l’ex gieffina. Secondo le ricostruzioni,, facendo marcia indietro, ha colpito un motorino. Fortunatamente nessuna delle due parti si è fatta male. Una volta scesa dall’auto,avrebbe fatto una ramanzina al padre. Come riporta il sito, papà enon avrebbero indossato la mascherina. Probabilmente dimenticata in auto per il momento concitato.

zazoomblog : Amedeo Goria incidente d’auto a Roma: in macchina con lui la figlia Guenda - #Amedeo #Goria #incidente #d’auto - infoitcultura : Amedeo Goria, incidente in auto mentre è insieme alla figlia Guenda - infoitcultura : Amedeo Goria, incidente d’auto mentre si trovava con la figlia Guenda - infoitcultura : Amedeo Goria, incidente d'auto a Roma: in macchina con lui la figlia Guenda. Ecco cosa sta succedendo - infoitcultura : Amedeo e Guenda Goria: incidente e poi la lite in strada, cosa è successo -