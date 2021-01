Zingaretti ha fatto la sua parte | il Pd invece No Mezzo partito ha remato contro La prova? Zero senatori di Italia Viva recuperati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Neldemocratico regna il caos e Nicolaè in grande difficoltà perché non riesce a governare i suoi. Infatti in tutto questo tempo che ha avuto il Pd non è riuscito a portare nessun senatore indietro e solo un deputato alla Camera haritorno. Risultato disastroso, quando il premier Conte aveva esplicitamente richiesto l’aiuto di tutti sia a titolo individuale ma anche e soprattutto partitico. Il Movimento Cinque Stelle infatti il suo dovere l’ha, ha votato compatto e ha mantenuto dritto il timone mentre qualcosa non torna nel Pd. Ma non solo il Pd non è riuscito a portare indietro nessuno, ma addirittura gli sta sfuggendo di mano Renzi che ha già annunciato che voteràle misure prese per il Covid rimangiandosi prontamente – come suo solito – tutti i propositi ...