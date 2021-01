Svezia, restrizioni fino al 7 febbraio. Il premier: 'La situazione resta grave' (Di giovedì 21 gennaio 2021) In il non è (ancora) sotto controllo. Il governo svedese infatti ha prorogato oggi un certo numero di restrizioni anti - Covid fino al 7 febbraio nel quadro delle misure volte a frenare la diffusione ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) In il non è (ancora) sotto controllo. Il governo svedese infatti ha prorogato oggi un certo numero dianti - Covidal 7nel quadro delle misure volte a frenare la diffusione ...

BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid in Svezia, restrizioni fino al 7 febbraio. Il premier: «La situazione resta grave» - GincosMm : Covid in Svezia, restrizioni fino al 7 febbraio. Il premier: «La situazione resta grave» - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Covid in Svezia, restrizioni fino al 7 febbraio. Il premier: «La situazione resta grave» - ilmessaggeroit : Covid in Svezia, restrizioni fino al 7 febbraio. Il premier: «La situazione resta grave» - TecnicaScuola : Svezia: dall’immunità di gregge alle restrizioni - -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia restrizioni Covid in Svezia, restrizioni fino al 7 febbraio. Il premier: «La situazione resta grave» Il Messaggero Covid in Svezia, restrizioni fino al 7 febbraio. Il premier: «La situazione resta grave»

In Svezia il Covid non è (ancora) sotto controllo. Il governo svedese infatti ha prorogato oggi un certo numero di restrizioni anti-Covid fino al 7 febbraio nel quadro delle misure volte ...

Svezia: Chiesa cattolica, raccolta firme per alleviare le restrizioni alle messe. Si chiedono limitazioni ragionevoli

La Chiesa cattolica in Svezia si mobilita e raccoglie firme per chiedere al governo di alleviare le restrizioni per le chiese perché siano più "in linea" con quelle previste per le altre attività. "No ...

In Svezia il Covid non è (ancora) sotto controllo. Il governo svedese infatti ha prorogato oggi un certo numero di restrizioni anti-Covid fino al 7 febbraio nel quadro delle misure volte ...La Chiesa cattolica in Svezia si mobilita e raccoglie firme per chiedere al governo di alleviare le restrizioni per le chiese perché siano più "in linea" con quelle previste per le altre attività. "No ...