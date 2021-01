Scioperi, presidi convocano sindacati per definire servizi minimi (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Dopo due anni l’accordo che ha portato alla firma del rinnovo delle regole per gli Scioperi, in commissione di garanzia, assieme ai Ministeri competenti, ha visto un grande lavoro della delegazione Anief, che ha cercato di far rispettare gli articoli 39 e 40 della Costituzione“. Lo ha affermato il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico, in una intervista a Teleborsa, ricordando che “i padri costituenti hanno voluto garantire la libertà dei lavoratori di poter esprimere le proprie idee, essere informati e consultati su tutto quello che riguarda l’organizzazione del lavoro”. “E’ un accordo epocale”, sottolinea il Presidente del sindacato ricordando che ora “occorre declinarlo nelle singole scuole”. “Ogni scuola, ogni dirigente scolastico – spiega – sta chiamando le organizzazioni sindacali per stabilire quali sono i contingenti ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Dopo due anni l’accordo che ha portato alla firma del rinnovo delle regole per gli, in commissione di garanzia, assieme ai Ministeri competenti, ha visto un grande lavoro della delegazione Anief, che ha cercato di far rispettare gli articoli 39 e 40 della Costituzione“. Lo ha affermato il Presidente del sindacato, Marcello Pacifico, in una intervista a Teleborsa, ricordando che “i padri costituenti hanno voluto garantire la libertà dei lavoratori di poter esprimere le proprie idee, essere informati e consultati su tutto quello che riguarda l’organizzazione del lavoro”. “E’ un accordo epocale”, sottolinea il Presidente del sindacato ricordando che ora “occorre declinarlo nelle singole scuole”. “Ogni scuola, ogni dirigente scolastico – spiega – sta chiamando le organizzazioni sindacali per stabilire quali sono i contingenti ...

"Dopo due anni l'accordo che ha portato alla firma del rinnovo delle regole per gli scioperi, in commissione di garanzia, assieme ai Ministeri competenti, ha visto un grande lavoro della delegazione..

“Questa non è sicurezza”, gli studenti non arretrano e proseguono lo sciopero. “Vogliamo risposte”

Diritto all'Istruzione e diritto alla Salute: prosegue la protesta di alcuni studenti delle scuole bassomolisane oggi riuniti al Terminal di Termoli ...

