‘Ndrangheta | per i pm Cesa faceva parte di un “connubio diabolico tra politici | imprenditori e agenti” Ai domiciliari l’assessore regionale Talarico | “Voti in cambio di affari”

Per la Dda di Catanzaro, in Calabria "si e? venuto a creare un connubio diabolico tra soggetti appartenenti a diverse estrazioni: uomini politici, imprenditori ed esponenti delle forze di polizia". Tra i politici ci sarebbe, secondo gli inquirenti, il segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa, perquisito stamattina nell'ambito dell'inchiesta "Profilo basso" dove è indagato con l'accusa di aver fatto parte di un'associazione a delinquere agevolatrice dell'attività mafiosa. Ma c'è anche il nome del segretario regionale dell'Udc Francesco Talarico, l'ex presidente del Consiglio regionale e attuale assessore al bilancio della Calabria, finito invece agli arresti domiciliari.

