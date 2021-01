‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’, Miryea Stabile: ricordate dove l’abbiamo già vista? (Di giovedì 21 gennaio 2021) ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’, chi è Miryea Stabile: età, lavoro, Instagram e le passate esperienze in tv, ecco cosa sappiamo di lei. ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’, chi è Miryea Stabile: età, lavoro e dove l’abbiamo già vistaManca sempre meno ormai all’inizio della seconda edizione di ‘La Pupa e il Secchione e Viceversa’. Il programma sarà condotto per la prima volta dal comico Andrea Pucci, accompagnato dalla vulcanica Francesca Cipriani e da Diego Verdegiglio, che ricoprirà il ruolo di docente. Nello show, che andrà in onda su Italia Uno per 6 settimane a partire da questa sera, 8 coppie si ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 21 gennaio 2021) ‘Lae il, chi è: età, lavoro, Instagram e le passate esperienze in tv, ecco cosa sappiamo di lei. ‘Lae il, chi è: età, lavoro egiàManca sempre meno ormai all’inizio della seconda edizione di ‘Lae il. Il programma sarà condotto per la prima volta dal comico Andrea Pucci, accompagnato dalla vulcanica Francesca Cipriani e da Diego Verdegiglio, che ricoprirà il ruolo di docente. Nello show, che andrà in onda su Italia Uno per 6 settimane a partire da questa sera, 8 coppie si ...

