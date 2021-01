La Gazzetta del Mezzogiorno definisce Gianna “il travestito conosciuto in citta” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ecco un’altra occasione persa per fare del buon giornalismo a partire da titolo e sottotitolo. Dopo la segnalazione di Vladimir Luxuria Taffo ha deciso di raccontare la storia di Gianna, persona transgender di Andria – Puglia – morta esclusa dalla sua società e non rispettata nel suo essere nemmeno una volta deceduta. I suoi familiari, infatti, hanno deciso di appendere i manifesti funebri con il suo nome al maschile. «Un’offesa al nome e all’identità con cui la conoscevano tutti», ha sottolineato Taffo. La celebre agenzia funebre ha scelto così di «rifare la locandina funebre per darle un rispettoso ultimo saluto» con il plauso di moltissime persone. LEGGI ANCHE >>> Il smm di Taffo deve spiegare come si fa il giusto manifesto funebre per una persona transgender Gazzetta del Mezzogiorno Gianna: “Il ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Ecco un’altra occasione persa per fare del buon giornalismo a partire da titolo e sottotitolo. Dopo la segnalazione di Vladimir Luxuria Taffo ha deciso di raccontare la storia di, persona transgender di Andria – Puglia – morta esclusa dalla sua società e non rispettata nel suo essere nemmeno una volta deceduta. I suoi familiari, infatti, hanno deciso di appendere i manifesti funebri con il suo nome al maschile. «Un’offesa al nome e all’identità con cui la conoscevano tutti», ha sottolineato Taffo. La celebre agenzia funebre ha scelto così di «rifare la locandina funebre per darle un rispettoso ultimo saluto» con il plauso di moltissime persone. LEGGI ANCHE >>> Il smm di Taffo deve spiegare come si fa il giusto manifesto funebre per una persona transgenderdel: “Il ...

Per il primo anno con la fascia da capitano stretta con forza attorno al braccio sinistro, Gianmarco Rodio, leader tecnico e carismatico del Savio, ci ha raccontato come procede questa annata che, dop ...

Modena. Vaccini, nessuna ritirata ma rilancio: «A marzo numeri quadruplicati»

Bonaccini non arretra di fronte alle riduzioni di Pfizer: «Lavoriamo a un piano robusto. Sì all’impiego dei medici di famiglia» ...

