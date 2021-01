Grande Fratello Vip frasi misteriose dalla regia su Tommaso Zorzi, vipponi sconvolti: “Qualcosa che non dovevamo sapere” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una frase ha sconvolto nuovamente gli equilibri all’interno della casa più spiata di Italia. Tommaso Zorzi è stato molto male quando ha saputo che la finale del Grande Fratello Vip è stata posticipata, la reclusione sta diventando difficile da gestire e l’influencer ha reagito stando male fisicamente. Dopo una notte in cui il giovane Zorzi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 21 gennaio 2021) Una frase ha sconvolto nuovamente gli equilibri all’interno della casa più spiata di Italia.è stato molto male quando ha saputo che la finale delVip è stata posticipata, la reclusione sta diventando difficile da gestire e l’influencer ha reagito stando male fisicamente. Dopo una notte in cui il giovane… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

