Etichettatura | MiSE pubblica manuale d’uso NutrInform Battery

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Con ild’istruzionito dalper l’uso dell’etichettal’Italia ha finalmente l’occasione di dimostrare concretamente ciò che da tempo sostiene in tutte le sedi e cioè che il nostro è il sistema dimigliore per una conoscenza veritiera e approfondita di ciò che il consumatore compra e poi mette in tavola”. Lo ha detto Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare, commentando lazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle linee guida per le aziende alimentari in relazione all’etichetta, entrata ufficialmente in vigore in Italia a dicembre 2020 ed in discussione a livello europeo come proposta alternativa al Nutriscore, un ...