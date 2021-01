Spacciava in stile ‘Breaking Bad’ ma con la lupara | arrestato a Bologna

Leggi su dire

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) BOLOGNA – Si veste come Gabriel Van Helsing, il cacciatore di vampiri interpretato da Hugh Jackman in un film del 2004, e “traffica metanfetamina in un camper come faceva Walter White, il professore di chimica della serie televisiva ‘Breaking Bad'”. E come se non bastasse, nel suo camper aveva un vero e proprio arsenale, composto tra le altre cose da un machete e da una lupara. A scoprire la ‘vita parallela’ di un rider bolognese di 54 anni sono stati i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Borgo Panigale, durante un’indagine antidroga che ha portato all’arresto di un altro spacciatore, un 39enne bolognese. L’operazione, si legge in una nota, è scattata ieri sera, quando “una decina di militari, specializzati in questo tipo d’interventi ad alto rischio, hanno fatto irruzione nel camper dell’uomo, protetto da due cani di razza American pit bull terrier e sei telecamere di sorveglianza”, neutralizzando i due pusher e sequestrando “137 grammi di ecstasy, 321 di speed, 56 di ‘Special K’ (ketamina) e quattro di anfetamina”.