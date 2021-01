Riparte il concorso scuola per i precari: le prove rimanenti si svolgeranno tra il 15 e il 19 febbraio. Il calendario (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Riparte il concorso straordinario per l’assunzione degli insegnanti con almeno tre anni di servizio alle spalle. Dopo lo stop deciso a inizio novembre per frenare la diffusione del coronavirus, sono state fissate le date per i candidati che non avevano ancora potuto sostenere la prova al computer. Il calendario è stato pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione e prevede che l’iter si concluda tra il 15 e il 19 febbraio. Ogni aula ospiterà in media 10 candidati, così come previsto dall’ultimo dpcm. Il provvedimento approvato dal governo a metà gennaio, infatti, ha previsto la possibilità di svolgere in presenza le prove concorsuali selettive a partire dal 15 febbraio, purché il numero di partecipanti a ogni sessione non sia superiore a 30. L’elenco delle sedi d’esame, con la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ilstraordinario per l’assunzione degli insegnanti con almeno tre anni di servizio alle spalle. Dopo lo stop deciso a inizio novembre per frenare la diffusione del coronavirus, sono state fissate le date per i candidati che non avevano ancora potuto sostenere la prova al computer. Ilè stato pubblicato sul sito del ministero dell’Istruzione e prevede che l’iter si concluda tra il 15 e il 19. Ogni aula ospiterà in media 10 candidati, così come previsto dall’ultimo dpcm. Il provvedimento approvato dal governo a metà gennaio, infatti, ha previsto la possibilità di svolgere in presenza leconcorsuali selettive a partire dal 15, purché il numero di partecipanti a ogni sessione non sia superiore a 30. L’elenco delle sedi d’esame, con la ...

Noovyis : (Riparte il concorso scuola per i precari: le prove rimanenti si svolgeranno tra il 15 e il 19 febbraio. Il calenda… - orizzontescuola : Concorso straordinario, si riparte nonostante il covid: a seguire i concorsi ordinari, quello sul sostegno e di rel… - reggiotv : Riparte il concorso riservato, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di nuovi docenti della scuola… - moliseweb : Riparte il concorso straordinario docenti, oggi le nuove date. AVVISO del Ministero - folucar : RT @Lady_ofShalott_: Qualcuno fermi l’Azzolina. Riparte il concorso straordinario docenti, oggi le nuove date. L'AVVISO del Ministero - O… -