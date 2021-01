Pumenengo | spaccio di cocaina fuori dal cimitero | due arresti

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Martedì 19 gennaio, a seguito di un mirato servizio di polizia giudiziaria svolto dai militari della Stazione di Calcio, sono stati tratti in arresto un 23enne e un 29enne, entrambi marocchini irregolari sul territorio nazionale che da tempo avevano trovato nel piccolo comune al confine con il bresciano la loro base logistica per lo. Da quanto emerso dalle indagini, dopo aver preso appuntamento, i clienti sarebbero stati soliti raggiungere i nordafricani nel parcheggio del-lungo la S.P. 106- dove poi acquistavano lo stupefacente. I militari hanno quindi monitorato i movimenti delle vetture in transito per l’area segnalata di interesse per gli scambi e, verso le 19, notato un Fiat Qubo fermarsi a poca distanza da un altro autoveicolo, sono intervenuti bloccando sia il conducente che un passeggero nordafricano e, subito dopo, un altro ...