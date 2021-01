LADY GAGA ALL' INSEDIAMENTO DI BIDEN Video | canta l’inno accompagnata dai Marines

chetempochefa : “Cantare l’inno nazionale per il popolo americano è un onore. Cantare durante l’#InaugurationDay, una transizione,… - SkyTG24 : La cerimonia dell'#InaugurationDay si è aperta con l'inno nazionale americano cantato da Lady Gaga… - Tg3web : Lady Gaga canta l'inno nazionale alla cerimonia d'insediamento del 46° presidente degli Stati Uniti. - alauda20 : @stefxxa Che bello l'inno americano e che splendida interpretazione lady Gaga!?? - Vincast81liber1 : RT @fr4ncesca_c: Chi mi ha più emozionato sono state loro, le donne di questa cerimonia, VP Kamala Harris, Lady Gaga, Jennifer Lopez e Aman… -

Ultime Notizie dalla rete : LADY GAGA

Am emotional Lady Gaga performed a dramatic version of the U.S. national anthem while Garth Brooks sang a cappella at the inauguration of President Joe Biden on Wednesday, a ceremony that was aimed at ...The Inauguration of Joe Biden and Kamala Harris saw famous names such as Lady Gaga and Jennifer Lopez descend upon Capitol in a symbolic outfits. Hitmaker Gaga wore a custom Schiaparelli gown to ...